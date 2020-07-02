Aslan Park ailesine iki yavru Bengal kaplanı daha katıldı - Son Dakika

Aslan Park ailesine iki yavru Bengal kaplanı daha katıldı

Tuzla Marina'daki Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı dünyaya geldi.

Tuzla Marina'daki Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı dünyaya geldi.

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Aslan Park'ta puma, leopar, aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, vaşak gibi 12 türden 30 canlı bulunuyor.

Buradaki hayvanların bakım ve gözetimleri veteriner hekim ve profesyonel teknikerler tarafından gerçekleştiriliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Aslan Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, doğan iki Bengal kaplanıyla Aslan Park'ta 15. yavrunun dünyaya geldiğini söyledi. Aydın, "Şila" adlı anne kaplanın en son doğurduğu iki yavruyla bugüne kadar 9 yavru doğurduğu bilgisini verdi.

Aslan Park'ı, "Doğal yaşamda sayıları azalan canlıları koruma ve soy devamlılığını sağlama merkezi" olarak tarif eden Gökmen Aydın, yeni doğan kaplanların anneleriyle yaşadığını, yavruların babalarından ayrı tutulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Aydın, önce biberonla beslenen yavruların ilk altı ay genellikle süt ağırlıklı, altı aydan sonra da yavaş yavaş et ağırlıklı beslendiklerini ifade etti. Anneleri tarafından bakılıp emzirilen yavruların üçüncü aydan itibaren et yemeye başladıklarına değinen Aydın, diş ve pençelerinin ise daha erken büyüdüğü bilgisini verdi.

Bir anne kaplanın, yavrusuna en fazla iki yıl bakabildiğini anlatan Gökmen Aydın, şöyle konuştu:

"İki yıldan sonra onu bulunduğu yerden kovuyor, doğada bu böyle. Burada biz o yaştan sonra hayvanı ya başka bir barınağa alıyor ya da başka bir hayvanat bahçesine gönderiyoruz. Buradaki amaç bu hayvanları çoğaltıp dünyaya yaymak, dünyadaki popülasyonu artırmak. Kaplanlar ya da aslanlar çeşitli nedenlerle doğada sayıları azalan canlılar. Bu nedenle bunları üretiyoruz. Hedefimizde ürettiğimiz canlıları kendi doğasındaki milli parklara bırakmak var. Günümüzde birçok canlı zaten ya koruma faaliyetleri kapsamında milli parkta ya da hayvanat bahçesi sayesinde özel koruma faaliyetleri altında korunuyor."

Aydın, Bengal kaplanlarının temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Tuzla Marina, Aydın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aslan Park ailesine iki yavru Bengal kaplanı daha katıldı - Son Dakika

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