Aslan, şehitleri unutmadı - Son Dakika
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Aslan, şehitleri unutmadı

08.04.2022 14:44
Aslan, şehitleri unutmadı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Polis Haftası kapsamında şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Polis Haftası kapsamında şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Aslan, bir sıkıntılarının olup, olmadığını sordu.

Polis Haftası etkinleri Mersin'de devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Şehitliğini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ile birlikte şehitliği ziyaret eden Aslan, burada şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenerek, bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu programda, hüzünlü anlar yaşandı. - MERSİN

Aslan, şehitleri unutmadı
Aslan, şehitleri unutmadı
Aslan, şehitleri unutmadı

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Şehitleri ziyaret edip, dualar ettiler Şehitleri ziyaret edip, dualar ettiler

Polis Haftası, Mehmet Aslan, Mersin, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aslan, şehitleri unutmadı - Son Dakika


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