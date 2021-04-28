Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor - Son Dakika

Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor

28.04.2021 11:53

Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında da ortaya çıktı.

Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor

VAN - Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında da ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan ve Aslan siluetine benzeyen mikrobiyalit, ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Van Gölü'nün çok farklı bir ekosistem olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Kapalı bir göl konumunda ve tektonik hareketlerin yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor. Van Gölü'nün kendi su kalitesinin soda yönünden, karbonatlar yönünden oldukça zengin. Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyum ile göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. ve bu çökelmede siyanovakteler faaliyete başlayarak mikrobiyalit dediğimiz organosedimenter yapıları meydana getiriyorlar. Van Gölü'ndeki bu yapılar dünyanın en büyük miktobiyalitlerini oluşturuyor. Gerek büyüme hızları olsun, gerek 50-60 metreye varan boyutları ila beraber dünyadaki en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde yer alıyor. Van Gölü'nde oluşan özel yapılar Van Gölü için inanılmaz bir fırsattır. Burada oluşması muhtemel bir dalış turizmin yeni destinasyonların oluşmasa büyük katkı sağlayacak" dedi.

Mikrobiyalitlerin genel olarak ağaç benzeri yapılar olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Suyun altında 30-40 metrelik dalları ile beraber çiçek açmış ağaçlar gibi düşünelim. Tabi mikrobiyalitleri görmek için suyun altına dalış yapmak lazım. Fakat bu yıl Van Gölü'nün çekilmesiyle beraber özellikle kıyıya yakın derinliğin az olduğu bölgelerde bazı mikrobiyalitlerin su yüzeyine çıktığını görüyoruz. Aslında bu durumda mikrobiyalitleri görmek isteyenler için çok büyük bir fırsat. Göl kıyısına gittiğiniz zaman binlerce yılda oluşmuş olan, tarihe şahitlik etmiş olan yapıları rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Mikrobiyalitler şekilse olarak çok farklı şekiller benziyor ve benzetiliyor. Kimileri minarelere, kimileri ağaçlara, kimileri kubbeye benzetiyor. Fakat geçenlerde gönderilen bir resimde gördüğünüz gibi gerçekten Aslan kafasına benzeyen bir mikrobiyalit görüyoruz. Tabi doğada bu tip doğal oluşumlar elbette ki olması beklenen bir durum. Ama asan başlı mikrobiyalit görmek istiyorsanız Van Gölü kıyısına gitmeniz yeter. Henüz göl yükselmemişken, göl suları alçakken burada Aslan başlı mikrobiyalitle fotoğraf çektirme şansınız var" şeklinde konuştu.

Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor
Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor
Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor
Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor

Öğretim Üyesi, Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aslan silüetine benzeyen 'mikrobiyalit' ilgi çekiyor - Son Dakika


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