Aslan Spor Kulübü sporcuları yarıştılar ve eğlendiler

Sporcular yarışırken doyasıya da eğlendiler.Yaş kategorisinde 1. olan sporculara madalya verildi kitap hediye edildi.

Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerle kendisinden sıkça söz ettiren Aslan Spor Kulübü şimdi de 5-12 yaş arasısporcu çocukların fizikselgelişimine katkı sağlamak çocuklar arasında kaynaşma ve iletişimi güçlendirmek amacıyla yarışmadüzenledi. Yarışmaya 6 kategoride30 sporcuyarışırkenaileler ise çocuklarına destek verdi.

Aslan Spor Kulübü Başkanı ve boks antrenörü Yahya Aslan yaptığı açıklamada Aslan Spor Kulübü olarak çocukların fizikselgelişimi için çeşitli projeler yaptığını belirtti. Yahya Aslan sözlerine şöyle devam etti;

"Sporcularımızbir şey kazanmak içinbir uğraş veriyor. BugündeAslan Spor Kulübümüzün 5-12 yaş arası30 sporcumuz parkour damücadele etti. 6 kategoride1.olan sporcularımıza madalya ve kitap hediye ettik. Sporcularımızın aileleri deyarışmayı canlı izlemek için kulübümüze geldi. Ailelerimize de teşekkür ederim. Sporcularımıza bu tür etkinliklerimizdevam edecektir" ifadelerinin kullandı.