Aslan, şubatta İstanbul'da - Son Dakika
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Aslan, şubatta İstanbul'da

6 saat önce

Galatasaray, önümüzdeki haftalarda oynayacağı 5 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 müsabakanın 6'sına İstanbul'da, 1'ine de deplasmanda çıkacak.

Aslan, şubatta İstanbul'da, System.String[]

Galatasaray, önümüzdeki haftalarda oynayacağı 5 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 müsabakanın 6'sına İstanbul'da, 1'ine de deplasmanda çıkacak.

Süper Lig'in ikinci yarısına Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak. Ligde şubat ayında İstanbul'da olacak olan Cimbom, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ile Fenerbahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, o maçlar da dahil edildiğinde toplam 7 karşılaşmadan 6'sını İstanbul'da, 1'ini de deplasmanda oynayacak.

Galatasaray'ın bu süreçteki fikstürü şöyle:

Süper Lig

Galatasaray - Kayserispor (20. hafta)

Kasımpaşa - Galatasaray (21. hafta)

Galatasaray - Yeni Malatyaspor (22. hafta)

Fenerbahçe - Galatasaray (23. hafta)

Galatasaray - Gençlerbirliği (24. hafta)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Alanyaspor

(İHA)

Türkiye Kupası, Galatasaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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