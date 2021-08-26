Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Randers'la karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, D Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Diagne
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho
Son Dakika › Spor › Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor