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Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti - Son Dakika

Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti

15.02.2022 10:42
Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti

Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak'ta 2019 yılında, bir arkadaşına hediye gelen yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başlayarak 3 aslanı yavrusu gibi büyütürken, hayvanlarla ilişkisi görenleri şaşkına çevirdi.

Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak'ta 2019 yılında, bir arkadaşına hediye gelen yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başlayarak 3 aslanı yavru su gibi büyütürken, hayvanlarla ilişkisi görenleri şaşkına çevirdi.

Küçük yaşta yaptığı yaramazlıktan dolayı annesinden korkarak dışarıda soğuk havaya rağmen kalan Akbey, bir köpeğin kendisini sararak üşümesini engelledikten sonra hayvanlara karşı ilgisi arttı. Yıllar sonra bir hayvanat bahçesine ziyareti esnasında boynuna dolanan ip nedeniyle ölmek üzere olan aslanı gören Akbey, kafese girerek hiç tereddüt etmeden aslanı kurtardı. Daha sonra Irak'ın Erbil kentinde bir arkadaşına hediye gelen 3 aslana rica üzerine eğitimini üstlenen Akbey'in aslanlarla ilişkisi görenleri şaşırttı. Doğal ortamda insanların ve aslanların birbirine kaynaşması için büyük mücadele sarf ederek büyüttüğü aslanlar şimdilerde Irak'a ziyarete gidenlerin ilgi odağı oldu. Hayvanat bahçesinde kafeslerde uzaktan izlenen aslanlar burada vatandaşlarla iç içe aynı atmosferi yaşama hissi kazandırıyor.

"SEVGİYE KARŞI SEVGİYLE CEVAP"

Hayvanın eğitilmesi ve çeşitli oyunların öğretilmesi temellerine dayalı aslan terbiyeciliği anlayışını yıkmak ve sirklerde rant olarak kullanılmasına karşı gelebilmek için duygusal bağ ile terbiyecilik yaptığını vurgulayan Ahmet Akbey, işin sırını anlattı. Akbey, "Aslan her ne kadar doğası gereği vahşi bir hayvan olsa da, oda tıpkı diğer bütün canlılar gibi sevmek ve korunmak ihtiyacı duyuyor. Hayvanları eğitirken kullanılan iki çeşit metot karşımıza çıkıyor. Ben bunların sadece bir tanesine inanıyor ve elbette bunu kullanıyorum. İlki hayvanı tatlılıkla alıştırmak, ikincisi ise zorlayarak ve de korkutarak yaptırmak oluyor. Ben ilk metot olan tatlılıkla alıştırmak ve sevgiyle eğitmek yöntemine başvuruyorum. Böylece ona herhangi bir zarar vermeden içgüdüsel zekasından ve reflekslerinden yararlanabiliyorum. Aslana güven ve sevgi aşıladığınızla aynı şekilde karşılığını alabiliyorsunuz" dedi.

"CESARETLİ VE TECRÜBELİ YAKLAŞIM GEREKLİ"

Aslana yaklaşırken cesaretli, tecrübeli ve bilgili olunduğunun hissettirilmesi gerektiğini belirten aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, böylece onların bütün insanlara yaklaşırken olan tavrının yumuşak olmasının sağlandığını ve mesleğinin püf noktası olduğunu kaydetti. Akbey, "Bir hayvan ne kadar ehlileşmemiş olursa olsun hiçbir şey için zorlanmaması gerektiğini her zaman savunurum. Bunun hayvan haklarına aykırı olduğunu ve bütün hayvanların sevilmeye değer olduğunu, aynı zamanda son derece de eşsiz olduklarını düşünürüm. Bundan dolayı onların bakımını yaparken, yiyecek ve su verirken, hatta irademi kabul ettirirken dahi bunu severek yaptığımı bütün eğittiğim canlılara aktarırım. İnsanlar her zaman onları nasıl eğittiğimi merak eder. Aslında, bunun cevabı çok basit. Hayatta en değerli olan iki olguyu onlara veririm, bunlar zaman ve sevgidir" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İLE İLETİŞİMLERİ GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Aslanların çocuklarla iletişiminin inanılmaz olduğunu, sevgiyle yaklaşıma karşı sevgiyle cevap verdiğini belirtti. Akbey, "Aslanlar ile insanlar arasında kurulan bir bağ olduğunu ve bu sayede hayvan sevgisinin pekiştiğini, insanların kendilerini tabiata daha yakın hissetmesini sağladığını gözlemliyorum. Aslında ne kadar vahşi olursa olsun yaratılışları gereği konuşamaz bile olsalar bir hayvana sevgi ile yaklaşıldığında insanlar ile aralarında karşılıksız bir sevgi bağı kuruluyor, bu vahşi hayvanların insanoğluna kıyasla daha şefkatli ve vefalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

(Murat Başal/ İHA)

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Aslan Terbiyecisi, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti - Son Dakika


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