Aslan üç gündür çalışmıyor
6 saat önce
Ancak toplantı uzayınca, tecrübeli çalıştırıcı idmanı iptal etti ve tüm futbolcularından evde kalmalarını istedi.
Ancak toplantı uzayınca, tecrübeli çalıştırıcı idmanı iptal etti ve tüm futbolcularından evde kalmalarını istedi. Böylece sarı kırmızılı ekip üst üste üç gün idman yapmamış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:17
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