Son Dakika Haberleri: Aslan ve kaplanlara ev kedisi gibi bakan Suriyeli
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Aslan ve kaplanlara ev kedisi gibi bakan Suriyeli

6 saat önce

Suriyeli hayvan sevdalısı Samir el Homşi sahibi olduğu aslan ve kaplanlarla ev kedisi gibi oynuyorView on euronews.

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Suriyeli hayvan sevdalısı Samir el Homşi sahibi olduğu aslan ve kaplanlarla ev kedisi gibi oynuyorView on euronews

Aslan ve kaplanlara ev kedisi gibi bakan Suriyeli

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:21 
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