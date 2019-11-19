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Aslan ve kaplanlara ev kedisi gibi bakan Suriyeli
6 saat önce
Suriyeli hayvan sevdalısı Samir el Homşi sahibi olduğu aslan ve kaplanlarla ev kedisi gibi oynuyorView on euronews.
Suriyeli hayvan sevdalısı Samir el Homşi sahibi olduğu aslan ve kaplanlarla ev kedisi gibi oynuyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:21
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