Aslan zirve aşkına - Son Dakika

Aslan zirve aşkına

25.12.2020 15:26
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Lider Aytemiz Alanyaspor'dan bir maç eksiği bulunan Galatasaray, Trabzonspor'u devirip Süper Lig'in zirvesine oturmayı hedefliyorSerhan TÜRK / İSTANBUL, - Süper Lig'de Fatih Karagümrük mağlubiyetini Göztepe karşısında telafi eden Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında da tek hedef galibiyet.

Lider Aytemiz Alanyaspor'dan bir maç eksiği bulunan Galatasaray, Trabzonspor'u devirip Süper Lig'in zirvesine oturmayı hedefliyor

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Süper Lig'de Fatih Karagümrük mağlubiyetini Göztepe karşısında telafi eden Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında da tek hedef galibiyet.

Ligde bir haftayı bay geçtiği için maç eksiğiyle puan tablosunda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 15'inci haftada bordo-mavililer karşısında kazanıp zirvenin sahibi olmak istiyor. Yarın deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzon maçı için yola çıkan Galatasaray'da karşılaşma öncesi iki iyi, bir kötü haber var.FALCAO DÖNDÜ, DİAGNE KALDIGalatasaray'da sakatlıktan çıkan Radamel Falcao 62 gün sonra maç kadrosuna dahil oldu. En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Ankaragücü maçında cezalı olduğu için oynamazken, 5 Kasım'daki antrenmanda sakatlanmış ve takımdan uzak kalmıştı. Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan Falcao, 62 gün aranın ardından maç kadrosuna girdi. Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç ceza verilirken, Brezilyalı stoper de Trabzon maçında görev yapabilecek.Kötü haber ise son dakikada geldi. Son haftaların yıldız ismi Mbaye Diagne, ailesindeki bir kişinin covid-19 testi pozitif çıkınca tedbir olarak kadroya alınmadı.OĞULCAN'A DOĞRUMbaye Diagne'nin yokluğunda Radamel Falcao kadroda olsa da fiziksel olarak yüksek seviyeye henüz çıkmadığı için Trabzonspor maçında santrfor bölgesinde ibre Oğulcan Çağlayan'dan yana. Önce genç futbolcunun, ilerleyen dakikalarda da maçın seyrine göre Falcao'nun görev yapması bekleniyor.7'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYALARTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerlerinde 7'nci defa karşı karşıya gelecek. İki isim arasında son yıllarda sıkı bir rekabet oluşmuştu. Önceki 6 maçta, Fatih Terim'in takımları iki defa galip gelirken, Abdullah Avcı da iki kez güldü. Diğer maçlarda eşitlik bozulmadı.TERİM-AVCI REKABETİTarih Maç Skor21.05.2000 Galatasaray-İstanbulspor 1-111.09.2011 İstanbul BB-Galatasaray 2-015.04.2018 Galatasaray-Başakşehir 2-015.12. 2018 Başakşehir-Galatasaray 1-119.05.2019 Galatasaray-Başakşehir 2-127.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0

Aslan zirve aşkına

Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aslan zirve aşkına - Son Dakika Spor


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