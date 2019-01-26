Aslan Zirve Takibini Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Galatasaray
'ı konuk etti. Kötü bir zeminde oynanan mücadeleyi Fatih Terim
'in öğrencileri 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Reis'in kafa vuruşunda top Muslera
'da kaldı. 20. dakikada Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı. 28. dakikada Gassama'dan sıyrılan Onyekuru sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Beto
topun sahibi oldu. 33. dakikada Selçuk
'un serbest vuruşta yaptığı ortada Maicon
kafayla topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 35. dakikada Sinan Gümüş
, soldan kanattan içeri girer girmez arka direkte bekleyen Feghouli'ye aktardı. Gelişine vuruş yapan Feghouli, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı. 38. dakikada son çizgiye inen Serdar Gürler
'in ortasında arkada direkte bekleyen Halil gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.
52. dakikada Lumor'un savunma arkasına attığın uzun topla buluşan Jerome, topukla Serdar'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda top dışarı çıktı. 54. dakikada Halil'in kullandığı köşe vuruşunda top Macion'un eline çarptı. VAR odasından gelen uyarının ardından Bülent Yıldırım
pozisyonu saha kenarındaki televizyondan izleyerek beyaz noktayı gösterdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges, topu auta gönderdi. 72. dakikada sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında Sinan Gümüş göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1 79. dakikada Yasin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 81. dakikada Donk'un savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun kaleci Beto'yla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 90+2. dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde top Yasin'in önünde kaldı. Yasin'in sert şutunda defansa da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Borges x (Deniz Kadah
dk. 76 x), Castro xx, Serdar Gürler xx (Yasin Öztekin
dk. 71 x), Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl
dk. 83 ?), Jerome xx Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Kemal Özdeş Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Marcao xxx, Maicon xx, Linnes xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Selçuk İnan
xx (Donk dk. 79 x), Feghouli xx (Semih Kaya
dk. 90+4 ?), Onyekuru xx, Sinan Gümüş xxx (Muğdat Çelik
dk. 89 ?) Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Ömer Bayram
, Emre Taşdemir
Teknik Direktör: Fatih Terim Gol: Sinan Gümüş (dk. 72) (Galatasaray) Sarı kartlar: Gassama, Poko (Göztepe), Sinan Gümüş, Marcao, Mariano (Galatasaray)
(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)