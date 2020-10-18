Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi - Son Dakika

Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi

18.10.2020 00:08
Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak ve partililer katıldı.

AK Parti Aslanapa Gençlik Kollarına, üyelerin tamamının oyuyla yeniden Başkan seçilen Mehmet Gökmen, "AK Parti, 1071'de Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın Bizans'a karşı duruşu, Şeyh Edebali'nin bugüne dair rüyası, atını denize süren Fatih'in iddiasıdır. Nihayetinde bu büyük medeniyetin bugünkü bakiyesinin taşıyıcısıdır. AK Parti, partilerden bir parti değildir, bir millet hareketidir. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesidir. Bu yüzden verdiğimiz mücadele herhangi bir mücadele değil. Milletin kararını var etme, hükümran kılma mücadelesidir" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi
Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi
Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi
Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi

Mehmet Gökmen, Aslanapa, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Gökmen'le 'devam' dedi - Son Dakika


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