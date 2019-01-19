Son Dakika Haberleri: Aslanapa Belediyesi Hayvanlar İçin Beslenme Noktaları Yerleştirdi

Aslanapa Belediyesi Hayvanlar İçin Beslenme Noktaları Yerleştirdi

22 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, ilçenin belirli yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aslanapa Belediyesi Hayvanlar İçin Beslenme Noktaları Yerleştirdi, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, ilçenin belirli yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aslanapa Belediyesi ekipleri, kış şartlarından dolayı yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına yemek bırakıyor. Belirli zaman diliminde yemek bırakılan sokak hayvanları soğuk kış günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı olarak tasarlanan beslenme noktalarınında köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Aslanapa Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların takdirini kazanıyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediyenin böyle bir hizmet vermesinden dolayı başta Belediye Başkanı Asaf Akar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kütahya, Aslanapa, Yaşam
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