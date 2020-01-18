Aslanapa'da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

Aslanapa'da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyor

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretildiği bildirildi.

Aslanapa'da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyor, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretildiği bildirildi.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "Aslanapa ilçemizde 11 bin 700 büyükbaş, 59 bin 470 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanlardan yıllık 20 bin litre süt üretimi sağlanmaktadır. Hedefimiz özellikle köylerimizde bu sayının daha da artmasını sağlamak ve köylümüzün gelirinin artması yönünde çalışmalar yapmaktır. İlçemize süt ürünlerinden ciddi bir ekonomik girdi olmaktadır. Hedefimiz köylerimizdeki vatandaşlarımıza gerekli eğitimleri verip daha fazla üretim ve daha kaliteli süt üretip, alıcalardan fiyatları arttırması yönünde talepte bulunmaktır" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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