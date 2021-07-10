Aslanapa'da 105 adet damızlık koç dağıtıldı

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Aslanapa'lı yetiştiricilere 105 adet damızlık koç dağıtıldı.

Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aslanapa'nın hayvancılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "İlçenin 77 bin küçükbaş hayvan varlığıyla il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının yüzde 11'ini karşılıyor.

Nüfus artışları ve iklim değişiklikleri sebebiyle tarımsal üretimin dünyada her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Üretimin parçası olmadan memleketimizin, dünyanın ayakta kalması çok zor. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığa yapılan yatırım ileride karşınıza katma değer olarak çıkacak. Bugün ülkemizde tarıma en fazla kaynak ayıran Özel İdare ve İl Genel Meclisi, Kütahya oldu. Zirai ve hayvansal üretimi desteklemekten vazgeçmemeliyiz" dedi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize yüzde 75 hibeyle dağıtımı yapılan 105 damızlık koç ile koyunlarımızın verim kalitesi daha da yükselecektir. Yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyor, ilimize destekleri için Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakamlar ile il genel meclisi üyelerinin çalışmaları neticesinde oluşturulan istek ve talepler doğrultusunda 6,5 milyon TL ödeneğin hibe olarak ayrıldığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "2020 yılında manda yetiştiriciliğinde yüzde 100 başarı elde edildi. Önümüzdeki yıl da bu sene dağıttığımız koçların hayvancılık ırkını değiştirme ve uyumda ne kadar başarılı olup olmadığımızı görmek istiyoruz" dedi.

Aslanapa ilçesinde, İlimizin Koyunda verimliliği artırma projesi kapsamında, İl Özel İdaresi kaynaklı olarak toplamda 105 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda Aslanapa ilçemizde 105 yetiştiricimize damızlık koç teslimi yapılmıştır. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - KÜTAHYA