Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Aslanapa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Merkez Camiinde mevlidi şerif okundu ve tüm ilçeye yemek ikramında bulunuldu.

Aslanapa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Merkez Camiinde mevlidi şerif okundu ve tüm ilçeye yemek ikramında bulunuldu.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa ilçe halkı yoğun katılım gösterdi, Program sonunda ilçe protokolünün katılımıyla Aslanapa mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi. Aslanapa Kaymakmı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamda, "Aslanapa halkı düzenlenen programa çok yoğun katılım gösterdi. Birlik ve beraberliğin önemini bize gösterdiler. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
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