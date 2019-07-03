Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da 25 bin 530 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşuyor
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Aslanapa'da 25 bin 530 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşuyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kureyşler Barajı ve Sulama çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Aslanapa'da 25 bin 530 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşuyor, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kureyşler Barajı ve Sulama çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Tesisin tamamlanması ile 25 bin 530 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşmuş oluyor. Temelden yüksekliği 44,5 metre, göl hacmi 25,7 milyon m3 olan barajın merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildiği açıklandı.

Tamamlanan Kureyşler Barajı ve Sulama Projesi'nde sulama sisteminin toplam şebeke uzunluğunun 45 bin 170 metre olup, sulamada ihale kapsamındaki bütün boru ve sanat yapısı imalatları tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildiği açıklandı. Toplulaştırma ve toplulaştırma yollarının ise bu yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bölge ekonomisinin tarım ve hayvancılık yönünden bu proje ile canlanması hedefleniyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Ekonomi
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