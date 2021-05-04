Aslanapa'da 3 köye kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 köy muhtarına çiftçilere dağıtılmak üzere kuru fasulye tohumu verildi bildirildi

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açılmada, "81 ilimizde geçerli olan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, 25 dekar alana ekilmek üzere müdürlüğümüz tarafından Bayat, Çal ve Ören köy muhtarlarımıza teslim edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA