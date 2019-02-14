Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da Altyapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Aslanapa'da Altyapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Aslanapa'da Altyapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Aslanapa ilçesi Şeker caddesi'de devam eden çalışmaların kış ayları boyunca da aralıksız devam edeceği açıklandı.

Özellikle kış aylarında yağmur ve kar yağışından sonra oluşan görüntü kirliliği ve çamurdan kurtulmak için ilçedeki tüm mahallelerin alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, "Aslanapa ilçemizin bu yıl tüm mahalleleriyle alt yapı ve parke taşı döşeme işlerini bitirmiş olacağız. Çalışmalarımıza vatandaşlarımızın madur olmamaları için mahalle mahalle devam ediyoruz. Bir mahalle tamamen bitmeden diğer mahalleye başlamıyoruz. Geçtiğimiz yıl elektrik hatlarımızı da yer altına aldık. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Kütahya, Aslanapa, Yaşam
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