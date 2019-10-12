Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Son Dakika Yaşam Aslanapa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Aslanapa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

41 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aslanapa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Bayrak yarışı turnuvaları, masa tenisi, sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım yürüyüşü, satranç turnuvası ve futbol karşılaşmaları ile öğrenciler bu haftayı hem spora doyarak hemde eğlenerek geçirdi.


Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki okullarda bu eğitim-öğretim yılında bir çok kurs egzersiz ve spor faaliyeti planlıyoruz. Öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden yeteneklerinin farkına varacakları ve yeteneklerini geliştirecekleri bir çok faaliyet yapıyoruz. Sağlıklı beslenme ve günde 10 bin adım atma gibi etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Yarışmalarda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve madalyaları, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Gökhan Gürel tarafından verildi. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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