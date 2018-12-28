Aslanapa'da Asırlık Kaz Tiridi Geleneği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla asırlardır devam eden kaz tridi geleneğinin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla asırlardır devam eden kaz tridi geleneğinin başladığı bildirildi.



Aslanapa ilçesine bağlı köylerde, köy odalarında hafta sonları sırayla yapılan kaz tridi geleneği, gençlerinde katılımı sağlanarak devam ediyor.



Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Köy odalarımızda kaz tridi yenir. Yemekten sonra 2 saat sohbet etmek orunludur. Bu kurallara uymayanlara ceza verilir. Cezalar Osmanlı döneminde olduğu gibi eski usül verilir ve ağır olur. Odalarda düzenlediğimiz kaz tridi etkinliği aslında bir kültürdür. Asırlardır devam eden bu kültürü biz bölgemizde yaşatmaya devam ediyoruz. " dedi.



Alternatif tıp uzmanlarının kaz etinin şifalı olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu belirten Berber, kazın özellikle yağınının çeşitli romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.



Çamdibi köyünde oda sahibi Adil Sekizli, köyde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün kaz yetiştirdiğini kaydetti. Sekizli, "Köyümüzün hemen hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor." diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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