Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da bir ilk "Silaj paketleme tesisi"
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Aslanapa'da bir ilk "Silaj paketleme tesisi"

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen mısır silaj paketleme tesisi açıldı.

Aslanapa'da bir ilk

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen mısır silaj paketleme tesisi açıldı.


İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir tesisi açmanın sevincini yaşadıklarını belirten girişimci ve iş adamı Ali Okumuş, "Hayvancılık için önemli bir kaba yem bitkisi olan silaj mısırı, hasat edilmesinden sonra parçalanarak kışın uzun süre dayanabilen ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem materyalidir. İlçemizde açtığımız "Silaj paketleme tesisi", silaj kullanımını ve dolayısıyla alternatif ürün olarak silajlık mısır ekimini teşvik edecektir. Buğday ve arpa yönünden önemli bir merkez olan Aslanapa ilçemizde, bu tesisle beraber mısır üretimi de alternatif bir gelir kaynağı olacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık ise yaptığı açıklamada, "Silaj paketleme tesislerini bu yıl hizmete açan girişimcilerimiz Ali Okumuş ve Kamber Düğmez'in işletmelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine üretime olan desteklerinden dolayı teşekkür eder, bol ve bereketli bir sezon dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ali Okumuş, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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