Aslanapa'da bisiklet turu etkinliği - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla, 8 kilometrelik bisiklet turu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binası önünden yaklaşık 100 kişilik gurupla başlayan bisiklet turu, Aslanapa çevre yolu güzergahından dönülerek Pınarbaşı Mahallesinde sona erdi. Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve daire amirlerinin de katıldığı etkinliği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz organize etti.

Etkinlikte tüm katılımcılara köfte, ayran ikram edildi. Kütahya Gençlik Merkezi ekibi, palyoçalarıyla minik öğrencileri eğlendirirken, müzik eşliğinde vatandaşlarla halaylar çekip gönüllerince eğlendiler. Öğrenciler halat çekme, ip atlama, şarkılarla oyunlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aslanapa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, "Gençlik haftası kapsamında yaklaşık 100 öğrencimizin katılımıyla. Aslanapa ilçemiz ve Pınarbaşı mahallemiz arasında yaklaşık 8 kilometrelik parkurda bisiklet şenliği gerçekleştireceğiz. Amacımız yarışmak değil sadece küçükten büyüğe herkesin katılımıyla bir farkındalık oluşturmak" dedi.

Etkinlikte polis ve jandarma güvenlik tedbirleri alırken, 112 sağlık ekipleri de olası bir bisiklet kazasına karşı tedbir amaçlı olarak etkinlik sonuna kadar hazır bulundu. - KÜTAHYA