Aslanapa'da bitkisel ürünlerde bitki sağlığı faaliyetleri - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ekili alanlarda sürvey çalışmaları yapıldığı ve çiftçilerin ilaçalama çalışmaları yapmaları konusunda uyarıldığı bildirildi.



Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "(Covid-19) salgının devam ettiği bu günlerde, tarladan sofraya güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla tüm bitkisel ürünlerde bitki sağlığı faaliyetlerimiz devam etmektedir. İlçemizde 2020 yılı faaliyetleri kapsamında buğday ekili alanda sürvey çalışmaları yapıldı. İlçe müdürlüğümüzde oluşturulan mücadele ekipleri tarafından yapılan sürvey çalışmaları neticesinde, süne zararlısının yoğun olduğu tespit edilen alanlarda kimyasal mücadeleye kararı verildi. Buğday üreticisi çiftçilerimize gerekli duyurular yapılarak söz konusu alanların ilaçlanması istendi. Sürvey çalışmaları esnasında özellikle buğdayda vakit geçirmeden üreticilerimize bu dönemde yapılması gereken ilaçlama duyurusu yapıldı ve verimin artması için bunun önemli olduğu söylendi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA