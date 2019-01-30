Aslanapa'da Çevre Düzenlemesi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.



Çalköy caddesi'nde devam eden çalışmaların altyapı ve parke taşı döşeme olarak devam ettiği ve vatandaşların bir an önce çamur olan bu bölgede temiz bir görüntünün hedeflendiği açıklandı



Özellikle kış aylarında yağmur ve kar yağışından sonra oluşan görüntü kirliliği ve çamurdan kurtulmak için ilçedeki tüm mahallelerin alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, "Aslanapa ilçemizin bu yıl tüm mahalleleriyle alt yapı ve parke taşı döşeme işlerini bitirmiş olacağız. Maduriyet yaratmamak için mahalle mahalle planlı olarak çalışıyoruz. Elektrik hatlarımızı da yer altına aldık. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

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