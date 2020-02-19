Aslanapa'da çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika
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Aslanapa'da çiftçiler bilgilendirildi

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ın da katıldığı, sulu tarım alanlarının değerlendirilmesi ve şeker pancarı tarımının önemi konularında bilgilendrime toplantısı yapıldı.

Aslanapa'da çiftçiler bilgilendirildi, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ın da katıldığı, sulu tarım alanlarının değerlendirilmesi ve şeker pancarı tarımının önemi konularında bilgilendrime toplantısı yapıldı.


Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya üreticiler yoğun katılım gösterdi.


Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "Kureyşler barajı ile genişleyen sulanabilir tarım arazilerinde ürün deseni çeşitlendirme ve verimleri artırma amacıyla Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ında katıldığı, sulu tarım alanlarının değerlendirilmesi ve şeker pancarı tarımının önemi konularında verimli bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Çiftçilere su kontrolü, gübreleme, hastalık zararlı kontrolü ve yetiştiricilik konularında bilgiler verildi. Amacımız su kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünlerinin, akılcı bir üretim modeliyle yetiştirilmesine vesile olmak ve mümkün olan en iyi verimi çiftçilerimizin kazanmasını sağlamak. Toplantımıza katılan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Orhan Özçalık'a, İl Müdür Yardımcımıza, İdari ve Mali İşler Şube Müdürümüze, Bitkisel Üretim Şube Müdürümüze, İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerine ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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