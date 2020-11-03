Aslanapa'da çiftçilere "Macar Fiği tohumu" dağıtıldı - Son Dakika

Aslanapa'da çiftçilere "Macar Fiği tohumu" dağıtıldı
03.11.2020 11:43
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Macar Fiği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere 6 bin 400 kilogram Macar Fiği tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Macar Fiği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere 6 bin 400 kilogram Macar Fiği tohumu dağıtıldı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "üreticilerimize bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 6 bin 400 kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Çamdibi köyü, Emrez köyü ve ilçemiz merkezindeki çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi. - KÜTAHYA
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