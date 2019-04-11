Aslanapa'da Doğalgaz Çalışmaları

Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesine doğalgaz getirilmesi çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.
Çinigaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Rasim Akdoğan ve Çinigaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Akın Can
Akdoğan, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan
Gürel'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler
Ziyarette Aslanapa İlçesine getirilmesi planlanan doğalgaz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu açıklandı.
Çinigaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Rasim Akdoğan, yaptığı açıklamada, 'Aslanapa ilçemizie doğalgaz getirilmesi hususunda gerekli çalışmalara başladık. Elimizden geleni en kısa zamanda yapacağız" dedi.
"Aslanapa ilçemize doğalgaz getirilmesi ile ilgili belediyemizce ne gerekiyorsa yapılacaktır" diyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel
, "Çinigaz yöneticilerine, ziyaret sebebiyle teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile çalışıp ilçemize ihtiyaç olan doğalgazı Aslanapa'ya kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA