Aslanapa'da gıda denetimleri - Son Dakika

Aslanapa ilçesinde Kütahya Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gıda denetimleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde gıda denetimleri kapsamında; bakanlık talimatları doğrultusunda ambalajı bozulmuş ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulundurup bulundurdukları işletme hijyen, alet ekipman hijyeni, personel hijyeni, hammadde depolarının hijyeni ve satılan ürünlerin bakanlık izinleri gibi konularında denetimler yapılıyor. Yapılan her denetim tutanak altına alınıp gıda güvenliği bilgi sistemine giriliyor. Bir eksiklik gördüğünde işletme sahibine gerekli uyarı ve sureler verilerek takibi yapılıyor" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA