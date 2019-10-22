Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da grup yolu çalışmaları
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Aslanapa'da grup yolu çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde devam eden grup köy yolu çalışmalarını Kaymakam Şefef Gülyer, yerinde inceledi.

Aslanapa'da grup yolu çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde devam eden grup köy yolu çalışmalarını Kaymakam Şefef Gülyer, yerinde inceledi.


Aslanapa Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve Kütahya İl Özel İdaresi programı kapsamında, İlçe Merkezi - Bezirgan - Ören ve Tokul köyleri grup yolunun Bezirgan - Çamırdık yol ayrımı arası yapılan, Bitimlü Sıçak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz her yönüyle çok güçlü bir devlet olduğunu her alanda gösteriyor. Bir taraftan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, diğer taraftan programa alınan yatırımlar devam ediyor. Grup yolumuzun bitirilmesi için çalışmalar aralıksız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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