Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçe merkezi ve tüm köylerde, tam kapanma kapsamında aralıksız olarak denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde tam kapanma döneminde, daire amirlerimiz ve kamu görevlilerimizle ilçe merkezimiz ve 31 köyümüzde aralıksız denetimlere devam ediyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, uyarıyor. Kurallar hepimizin sağlığı için. Unutmayın, birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah tam kapanma döneminde tüm vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyarak, salgının kısa sürede tamamen bitmesini sağlayacağız" dedi. - KÜTAHYA