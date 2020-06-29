Aslanapa'da ilçe pazarı bir gün gecikmeli açılıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde her hafta kurulan pazarın bu hafta pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir gün gecikmeli açılacağı bildirildi.



Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için ilçemizde pazar kurulmadı. Belediye olarak her hafta kurulan pazarımızı sadece bu haftaya mahsus olmak üzere pazartesi açma kararı aldık. Sebve ve meyve pazarı olarak açacağımız pazarada vatandaşlarımız ürettiklerini satıp aynı zamanda ihtiyaçlarını alabilecekler" dedi. - KÜTAHYA