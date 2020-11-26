Aslanapa,'da 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

Aslanapa ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı Kaymakam Şeref Gülyer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılarak, Aslanapa'da aile içi şiddet konusunda bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu.

Toplantı sonrasında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek kadına yönelik şiddet bürolarında incelemelerde bulunuldu. - KÜTAHYA