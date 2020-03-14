Aslanapa'da Korona virüs seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aslanapa'da Korona virüs seferberliği - Son Dakika

Aslanapa'da Korona virüs seferberliği

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.

Aslanapa'da Korona virüs seferberliği, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, Kültür Evi, İlçe Halk Kütüphanesi, düğün ve toplantı salonları, otobüs ve otobüs duraklarında, kahvehaneler, tuvaletler ve Belediye Makine İkmal Tesislerinde bulunan iş makinaları, servis aracı, cenaze aracı ve binek araçlarda, geri dönüşüm sepetleri, evsel atık ve kül çöp konteynerları detaylı ilaçlama ve kireçleme, virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Özellikle hastanelerin dezenfektesinde kullanılan ilaç insanlara, canlılara, çiçek, ağaç ve bitkilere zararı yoktur. Yaklaşık 10 dakikada tüm mikropları öldürüp 48 saat süre ile dışarıdan gelen her türlü mikrobu yok etme özelliğine sahiptir. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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