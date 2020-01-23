Aslanapa'da

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylerde korunga bitkisi projes ile tarım ve hayvancılık desteklemeleri hakkında akşam toplantıları yapıldığı bildirildi.



Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "2020 yılında il özel idaresi desteği ile 400 dekar alanda toplu olarak Korunga yem bitkisi ekimi yapacağız. Proje kapsamında İlçemiz Pazarcık köyünde, yapılması planlanan korunga projesi ile tarım ve hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan ve bizi misafir eden Pazarcıklı çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Toplantılarımız kış günleri boyunca akşamları diğer köylerimiz de de devam edecek" dedi. - KÜTAHYA