Aslanapa'da köy yollarını genişletme çalışmaları - Son Dakika
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Aslanapa'da köy yollarını genişletme çalışmaları

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yollarını genişletme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa'da köy yollarını genişletme çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yollarını genişletme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "Atalarımızın sözünü düstur edinerek yollarımızı imar etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl söz verdiğimiz ilçemiz Senişler köyümüzün yol genişletme çalışmalarını muhtarımızla istişare edip yerinde inceledik. Kış şartları ağırlaştırmadan yolumuzu bitirip köylülerimizin hizmetine sunmak hedefimiz. Devletimiz tüm imkanları ile köy yollarımızın sorunsuz olması için çalışıyor. Yıllardır sorun olan bu yolun genişletilip yapılmasında emeği olan tüm yetkilelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ali Okumuş, Aslanapa, AK Parti, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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