Aslanapa'da köy yolu çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde grup yolu yapım onarım açlışmalarının İl Özel idaresi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bitirildiği açıklandı.



Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklmada, "Aslanapa Kaymakamlığı, Aslanapa İlçe Özel İdare ve Aslanapa köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ortak çalışmalarıyla köy yollarımızda yapım ve tamir çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Örenköy yolu ve köy içinde bozuk olan yerler yapıldı. Ayrıca İl özel idaremiz ve ilçe özel idare ekiplerimiz bugün Bezirgan-Tokul gurup yolunda sürücüleri tehlikeye sokan çukurlar için yama işlemi gerçekleştirdiler. Korona virüs (Covi19) tedbirlerini alarak ekiplerimiz Ramazan ayında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emeği geçen herkeze teşekkürler" dedi. - KÜTAHYA