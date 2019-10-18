Aslanapa'da köylerin su ihtiyacı karşılanıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bayramşah köyünde su ishale hattı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.



Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Savaş Kılıçaslan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz Bayramşah köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Bayramşah köyünü ziyaret ederek, içme suyu isale hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız en iyi hizmeti sunmak ve depolarımıza ishale hattıyla gelen en sağlıklı su imkanını köylümüze sağlamak" dedi.



Bayramşah köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerine su getirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler. - KÜTAHYA