Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı - Son Dakika
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Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

19.06.2022 11:43

Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Göynükören köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde, ekili tarım arazileri zarar görürken, köy içindeki yolların parke taşları yerinden söküldü.

Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Göynükören köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde, ekili tarım arazileri zarar görürken, köy içindeki yolların parke taşları yerinden söküldü.

Göynükören köyünde hububat ekili alanların üçte birinin dolu ve selden zarar gördüğünü söyleyen Köy Muhtarı Tevfik Memiş," Köyümüzde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde ekili alanlar sular altında kaldı. Sel beraberinde ekili alanlara mil getirdi. Yağan dolu hububatların başaklarına ve sebzelerin yapraklarına büyük zarar verdi. Sel köy içindeki yolların döşeme taşları yerinden söktü. Ayrıca 5-6 evin bodrum katını su bastı. Köylü olarak zararımız büyük. Yetkililerin bir an önce hasar tespit çalışmalarına başlamalarını istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Tire'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi Tire'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa'da sel ve dolu ekili alanlarda zarara yol açtı - Son Dakika
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