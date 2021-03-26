Aslanapa'da "Şap" aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları - Son Dakika

Aslanapa'da "Şap" aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları
26.03.2021 10:36
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve küpeleme kampanyasının devam ettiği bildirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve küpeleme kampanyasının devam ettiği bildirildi.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimlerimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımıza ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız devam ediyoruz. Aynı zamanda buzağı küpeleme çalışmalarımızda devam ediyor. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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