Aslanapa'da şehitler sokağı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aslanapa'da şehitler sokağı - Son Dakika

Aslanapa'da şehitler sokağı

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy Ortaokulu'nda, Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 eylül 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adına şehitler sokağı açılışı yapıldı.

Aslanapa'da şehitler sokağı, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy Ortaokulu'nda, Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 eylül 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adına şehitler sokağı açılışı yapıldı.


Örenköy Ortaokulu Müdürü Bahattin Biçer, yaptığı açıklamada, "Açılan serginin masraflarını, Mardin Özel Harekat biriminde görev yapan polisler, Mardin'de görev yapan öğretmen arkadaşlarım ve Örenköy ilk ve Ortaokul öğretmenleri karşıladı. Açılışı şube müdürümüz Murat Şahin, ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize yaptırdı. Öğrencilerimize Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın başarılarla dolu hayatı anlatıldı. Açılışa katılan İlçe Jandarma komutanımıza, Tarım kredi müdürümüze, Örenköy Muhtarımız Necmettin Dilsiz ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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