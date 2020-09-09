Aslanapa'da slajlık mısır hasadında yüksek verim bekleniyor
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısır hasadının başladığı bildirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısır hasadının başladığı bildirildi.
Geçen yıl Uşak ve çevre illerden kaliteli mısır silajı alımı için ilçeye çok sayıda besici geldiğini belirten girişimci Ali Okumuş, "Silajlık mısır sezonumuz başlamıştır. Sözleşmeli mısır üreticilerimizi Ziraat Mühendisimiz ile ziyaret edip Pionner Mısırlarımızı inceledik. Gayretli çalışmalarından ve yetişdirdikleri kaliteli mısırlardan dolayı üreticilerimizi tebrik ederim. İlk hasadımız bize gösterdiki bu yıl bereketli olacak. İlçe ekonomisi için büyük gelir hedefliyoruz. İnşallah tüm üreticilerimiz için bereketli bir sezon olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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