Aslanapa'da "Tekfen 2064 Elit 1" çeşidi buğday kontrolleri yapıldı - Son Dakika

Aslanapa'da "Tekfen 2064 Elit 1" çeşidi buğday kontrolleri yapıldı
07.04.2021 09:28
Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda topraktan ürün çıkış kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda topraktan ürün çıkış kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından, demonstrasyon çalışmaları kapsamında, "Tekfen 2064 Elit 1" adlı buğday çeşidinin çıkış ve arazi kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde elde edilen veriler üreticilerimizle paylaşıldı. Kontrollerimiz titizlikle devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika 2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz" Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı