Aslanapa'da "Tekfen 2064" yeni çeşit buğday gübreleme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yeni çeşit buğday ekili alanlarda topraktan ürün çıkış kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından, demonstrasyon çalışmaları kapsamında, "Tekfen 2064 Elit 1" adlı buğday çeşidinin çıkış ve arazi kontrolleri yapıldı. Ayrıca teknik personel gözetiminde gübreleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan kontrollerde elde edilen veriler üreticilerimizle paylaşıldı. Amacımız yeni çeşit olan bu buğdayın bölge ekonomisine katkı sağlaması. Kontrollerimiz titizlikle devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KÜTAHYA