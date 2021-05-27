Aslanapa'da "Veba ve brucella" aşılama kampanyası - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik veba ve brucella aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi teknik ekiplerimiz tarafından büyükbaş hayvanların veba aşısı ve brucella aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek aşılama çalışmalarında, büyükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı yapılacaktır. Son 4 ay içinde doğan ve küpesi olmayan buzağıların, sisteme kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmaktadır. Aşılama çalışmalarında, ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA