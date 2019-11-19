Aslanapa'da yağmur duası

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de yağmur duası yapıldı.



Yağmur duasında köylüler imece usulü yaptıkları yemeklerle yaklaşık bin 500 kişiye yemek verdi.



Örenköy Muhtarı Necmettin Dilsiz, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde günler öncesi yapılacak bu yağmur duası için hazırlık yapıldı. Buğday, arpa ve para toplandı. Toplanan buğday ve arpalar paraya çevrildi ve 10 köyden duamıza katılan yaklaşık bin 500 kişi için yemekler yapıldı ve helva basıldı. Köy çıkışından camiye kadar tekbirlerle yürüyüş yaptık. Camide yağmur duası yaptıktan sonra köyümüz ilkokulunda yemek ikramında bulunuldu. Rabbim dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA