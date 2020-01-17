Aslanapa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti - Son Dakika

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Aslanapa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti
6 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti verildiği bildirildi.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "İlçemizde korunmaya muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülen evde bakım hizmeti kapsamındaki hizmetlere ek olarak, 2020 yılı başından itibaren erkek vatandaşlarımıza evde traş hizmeti de verilmeye başlandı. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
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