Aslanapa'da yemin töreni
6 saat önce
Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, askeri erkan ve asker aileleri katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler ve yaş kütüğüne plaket çakıldı.
Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar. - KÜTAHYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e itiraz: Merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanmalı İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi