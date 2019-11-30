Aslanapa'da yemin töreni

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, askeri erkan ve asker aileleri katıldı.



Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler ve yaş kütüğüne plaket çakıldı.



Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar. - KÜTAHYA