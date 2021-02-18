Aslanapa'da yemin töreni - Son Dakika

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez'in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi. - KÜTAHYA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

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