Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da yol bakım ve onarım çalışmaları
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Aslanapa'da yol bakım ve onarım çalışmaları

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aslanapa'da yol bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi, Ören Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yaptığı, çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Kış şartları ağırlaşmadan cadde ve sokaklarımızda alt yapı çalışmaları sırasında oluşan çukurları düzeltiyoruz. Gerekli görülen yerlere tekrar asfalt atıyoruz. Bunun yanında çevre düzenleme çalışmalarımızda devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Mahallesi, Aslanapa, Kütahya, Ören, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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